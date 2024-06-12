Зеленский рассказал о ликвидации последствий удара РФ

Зеленский отреагировал на массированный ночной удар России по Украине
В Украине продолжается ликвидация последствий ночной атаки российских террористов. Они пытались нанести комбинированный удар по стране.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 12 июня.
Россияне ночью запускали ракеты и дроны
По словам Зеленского, силы ПВО сработали эффективно.
"Сбиты пять вражеских ракет и более 20 БПЛА", — говорится в сообщении.
Президент поблагодарил партнеров, помогающих усилить устойчивость Украины в войне.
"Именно такой результат в защите жизни может быть нашим ежедневным достижением, если у нас будет достаточное количество инструментов для отражения террористических ударов", — отметил глава государства.
Зеленский также выразил благодарность силам ПВО и пообещал им предоставить больше возможностей для успешной работы.
"Благодарю всех, кто защищает наше небо: воинам мобильных огневых групп, нашим Воздушным силам Украины, всем подразделениям ПВО. Работаем для того, чтобы дать больше силы и возможностей для вашей работы, которая спасает и защищает наших людей", — подытожил он.
Напомним, 12 июня российская армия пыталась нанести удары по Киеву во время ночной грозы. Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку.
В КМВА заявили, что ночью кафиры нанесли ракетный удар по столице с применением разного типа вооружения . Враг выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов".
Воздушные силы сообщили, что в результате противовоздушного боя в Украине было сбито 29 воздушных целей:
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