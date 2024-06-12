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Зеленский отреагировал на массированный ночной удар России по Украине

12 июня 2024 11:37
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Зеленский рассказал о ликвидации последствий удара РФ
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Украине продолжается ликвидация последствий ночной атаки российских террористов. Они пытались нанести комбинированный удар по стране.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 12 июня.

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По словам Зеленского, силы ПВО сработали эффективно.

"Сбиты пять вражеских ракет и более 20 БПЛА", — говорится в сообщении.

ГСЧС в Киевской области
Ликвидация последствий российской атаки. Фото: ГСЧС

Президент поблагодарил партнеров, помогающих усилить устойчивость Украины в войне.

"Именно такой результат в защите жизни может быть нашим ежедневным достижением, если у нас будет достаточное количество инструментов для отражения террористических ударов", — отметил глава государства.

ГСЧС в Киевской области
Спасатели работают на месте падения обломков ракеты. Фото: ГСЧС

Зеленский также выразил благодарность силам ПВО и пообещал им предоставить больше возможностей для успешной работы.

"Благодарю всех, кто защищает наше небо: воинам мобильных огневых групп, нашим Воздушным силам Украины, всем подразделениям ПВО. Работаем для того, чтобы дать больше силы и возможностей для вашей работы, которая спасает и защищает наших людей", — подытожил он.

ГСЧС в Киевской области
Пожар в Киевской области после отражения атаки РФ. Фото: ГСЧС

Напомним, 12 июня российская армия пыталась нанести удары по Киеву во время ночной грозы. Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку.

В КМВА заявили, что ночью кафиры нанесли ракетный удар по столице с применением разного типа вооружения . Враг выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов".

Воздушные силы сообщили, что в результате противовоздушного боя в Украине было сбито 29 воздушных целей:

 

Владимир Зеленский
война в Украине
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