Обстріл України — Зеленський розповів про ліквідацію наслідків удару РФ

Зеленський відреагував на масований нічний удар Росії по Україні
В Україні триває ліквідація наслідків нічної атаки російських терористів. Вони намагалися завдати комбінованого удару по країні.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 12 червня.
Росіяни вночі запускали ракети і дрони
За словами Зеленського, сили ППО спрацювали ефективно.
"Збито п'ять ворожих ракет і понад 20 БпЛА", — йдеться у повідомленні.
Президент подякував партнерам, які допомагають посилити стійкість України у війні.
"Саме такий результат у захисті життя може бути нашим щоденним здобутком, якщо матимемо достатню кількість інструментів для відбиття терористичних ударів", — зазначив глава держави.
Зеленський також висловив вдячність силам ППО та пообіцяв їм надати більше можливостей для успішної роботи.
"Дякую всім, хто захищає наше небо: воїнам мобільних вогневих груп, наших Повітряних сил України, усіх підрозділів ППО. Працюємо для того, щоб дати більше сили й можливостей для вашої роботи, яка рятує та захищає наших людей", —підсумував він.
Нагадаємо, 12 червня російська армія намагалася завдати ударів по Києву під час нічної грози. Сили протиповітряної оборони успішно відбили атаку.
У КМВА заявили, що вночі окупанти завдали ракетного удару по столиці із застосуванням різного типу озброєння. Ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Також вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів".
Повітряні сили повідомили, що загалом внаслідок протиповітряного бою в Україні було збито 29 повітряних цілей:
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