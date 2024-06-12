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Зеленський відреагував на масований нічний удар Росії по Україні

12 червня 2024 11:37
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обстріл України — Зеленський розповів про ліквідацію наслідків удару РФ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Україні триває ліквідація наслідків нічної атаки російських терористів. Вони намагалися завдати комбінованого удару по країні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 12 червня.

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За словами Зеленського, сили ППО спрацювали ефективно.

"Збито п'ять ворожих ракет і понад 20 БпЛА", — йдеться у повідомленні.

ДСНС на Київщині
Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: ДСНС

Президент подякував партнерам, які допомагають посилити стійкість України у війні.

"Саме такий результат у захисті життя може бути нашим щоденним здобутком, якщо матимемо достатню кількість інструментів для відбиття терористичних ударів", — зазначив глава держави.

ДСНС на Київщині
Рятувальники працюють на місці падіння уламків ракети. Фото: ДСНС

Зеленський також висловив вдячність силам ППО та пообіцяв їм надати більше можливостей для успішної роботи.

"Дякую всім, хто захищає наше небо: воїнам мобільних вогневих груп, наших Повітряних сил України, усіх підрозділів ППО. Працюємо для того, щоб дати більше сили й можливостей для вашої роботи, яка рятує та захищає наших людей", —підсумував він. 

ДСНС на Київщині
Пожежа на Київщині після відбиття атаки РФ. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 12 червня російська армія намагалася завдати ударів по Києву під час нічної грози. Сили протиповітряної оборони успішно відбили атаку.

У КМВА заявили, що вночі окупанти завдали ракетного удару по столиці із застосуванням різного типу озброєння. Ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Також вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів".

Повітряні сили повідомили, що загалом внаслідок протиповітряного бою в Україні було збито 29 повітряних цілей:

Володимир Зеленський
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