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Зеленский отреагировал на последние обстрелы Харькова и призвал предоставить ПВО Украине — обращение

7 апреля 2024 20:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский отреагировал на последние обстрелы Харькова и призвал предоставить ПВО Украине — обращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 апреля, прокомментировал последние российские удары по Харькову. Он подчеркнул, что ситуация в городе очень тяжелая.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем видеообращении, опубликованном на официальном Youtube-канале.

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"Был весь день на связи с военными — с Главкомом, также с руководителем Службы безопасности Украины и министром внутренних дел. И по ситуации на передовой, и по российским ударам по нашей стране — особое внимание, конечно, Харькову", — сказал Зеленский/

Он подчеркнул, что ситуация в городе — очень жесткая из-за постоянного российского террора, теперь россияне фактически ежедневно обстреливают его авиабомбами.

Президент отметил, что сейчас ведется поиск возможностей, чтобы дать Харькову больше защиты для неба. Это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины — для всех, кто отвечает за международную коммуникацию и ежедневно должен быть в диалоге с партнерами.

"Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает — и это очевидно для всех наших партнеров. И мир наконец-то должен услышать эту боль, которую российские террористы причиняют Харькову, наносят Купянске, городам Донбасса, Запорожью, Сумщине и многим другим нашим украинским общинам", — отметил Зеленский.

Он добавил, что в мире есть системы ПВО, которые могут помочь и нужна только политическая воля, чтобы они были переданы Украине.

Украинский лидер поблагодарил страны, которые уже помогли и подчеркнул, что быть активными в выполнении этой задачи — это персональная ответственность наших дипломатов.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, российские войска ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.

Также мы писали, что в городе остается недостаток мощностей. Однако угрозы для масштабного отключения света по Харькову пока нет.

Владимир Зеленский
обращение
война в Украине

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