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Зеленський відреагував на останні обстріли Харкова й закликав надати ППО Україні — звернення

7 квітня 2024 20:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський відреагував на останні обстріли Харкова й закликав надати ППО Україні — звернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 7 квітня, прокоментував останні російські удари по Харкову. Він наголосив, що ситуація в місті — дуже важка.

Про це український лідер сказав у вечірньому відеозверненні, яке опублікували на офіційному Youtube-каналі.

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"Був увесь день на зв’язку з військовими — з Головкомом, також з керівником Служби безпеки України та міністром внутрішніх справ. І щодо ситуації на передовій, і щодо російських ударів по нашій країні — окрема увага, звичайно, Харкову", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що ситуація в місті — дуже жорстка через постійний російський терор, тепер росіяни фактично щоденно обстрілюють його авіабомбами.

Президент зауважив, що наразі триває пошук можливостей, аби дати Харкову більше захисту для неба. Це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України — для всіх, хто відповідає за міжнародну комунікацію та щоденно має бути в діалозі з партнерами.

"Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає — і це очевидно для всіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та багатьом іншим нашим українським громадам", — зазначив Зеленський.

Він додав, що у світі є системи ППО, які можуть допомогти і потрібна лише політична воля, аби вони були передані Україні.

Український лідер подякував країнам, які вже допомогли і підкреслив, що бути активними у виконанні цього завдання — це персональна відповідальність наших дипломатів. 

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, російські війська вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ятеро людей.

Також ми писали, що наразі в місті лишається нестача потужностей. Однак загрози для масштабного відключення світла по Харкову наразі немає.

Володимир Зеленський
звернення
війна в Україні

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