Зеленский отреагировал на призывы США не атаковать российские НПЗ

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы Соединенных Штатов Америки не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Он заявил, что ограничить Украину в использовании вооружения собственного производства в Белом доме не получится.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

Читайте также:

Зеленский отреагировал на призывы США не атаковать НПЗ России

"Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не можете", — сказал он.

По его словам, реакция Америки на атаки по российским НПЗ "не была положительной".

"Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства", — сказал президент американским журналистам.

Также он добавил, что Украина может остановить российские удары по критической инфраструктуре только тогда, когда Кремль "заплатит такую же цену".

"Если нет противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу энергосистему, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества… Это справедливо... Когда Россия прекратит эти шаги, мы остановимся", — отмечает он.

Напомним, ранее около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.

В конце концов, за одну лишь неделю ВСУ повредили или вывели из строя девять российских нефтеперерабатывающих заводов, некоторые из которых были поражены на расстоянии более тысячи километров.