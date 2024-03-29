Зеленський відреагував на заклики США не атакувати російські НПЗ
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклики Сполучених Штатів Америки не атакувати російські нафтопереробні заводи. Він заявив, що обмежити Україну у використанні озброєння власного виробництва у Білому домі не вийде.
Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.
Зеленський відреагував на заклики США не атакувати НПЗ Росії
"Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете", — сказав він.
За його словами, реакція Америки на атаки по російських НПЗ "не була позитивною".
"Вашингтон не міг обмежити використання Україною зброї власного виробництва", — сказав президент американським журналістам.
Також він додав, що Україна може зупинити російські удари по критичній інфраструктурі лише тоді, як Кремль "заплатить таку ж ціну".
"Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергосистему, і росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики… Це справедливо... Коли Росія припинить ці кроки, ми зупинимося", — наголошує він.
Нагадаємо, раніше близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.
Зрештою, за один лише тиждень ЗСУ пошкодили чи вивели з ладу дев'ять російських нафтопереробних заводів, деякі з яких було уражено на відстані у понад тисячу кілометрів.
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