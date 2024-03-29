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Зеленський відреагував на заклики США не атакувати російські НПЗ

29 березня 2024 23:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський відреагував на заклики США не атакувати російські НПЗ
Володимир Зеленський. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклики Сполучених Штатів Америки не атакувати  російські нафтопереробні заводи. Він заявив, що обмежити Україну у використанні озброєння власного виробництва у Білому домі не вийде.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.

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"Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете", — сказав він.

За його словами, реакція Америки на атаки по російських НПЗ "не була позитивною".

"Вашингтон не міг обмежити використання Україною зброї власного виробництва", — сказав президент американським журналістам.

Також він додав, що Україна може зупинити російські удари по критичній інфраструктурі лише тоді, як Кремль "заплатить таку ж ціну". 

"Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергосистему, і росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики… Це справедливо... Коли Росія припинить ці кроки, ми зупинимося", — наголошує він.

Нагадаємо, раніше близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.

Зрештою, за один лише тиждень ЗСУ пошкодили чи вивели з ладу дев'ять російських нафтопереробних заводів, деякі з яких було уражено на відстані у понад тисячу кілометрів.

Володимир Зеленський
США
Україна
нафта
дрони
Росія

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