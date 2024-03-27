Зеленский посетил строительство фортификационных сооружений в Сумской области
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую область. В ходе визита он осмотрел ход работ по возведению оборонных сооружений недалеко от Сум.
Об этом сообщил Офис Президента Украины в среду, 27 марта.
Как проходит строительство фортификаций
Глава государства проверил траншеи, укрепления, стрелковые и командные пункты.
"Осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты. Усиливаем нашу защиту. Спасибо каждому, кто привлечен к этой работе", — заявил Зеленский.
-
Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП
-
Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП
-
Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП
-
Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП
-
Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП
-
Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП
-
Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП
-
Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП
-
Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП
-
Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП
Президенту подробно представили проект создания стандартного взводного опорного пункта, включающего бетонные сооружения, позиции для ведения огня танками и боевыми машинами пехоты, а также защитные сооружения из волнистой стали.
Особое внимание уделили зоне с противотанковыми заграждениями, служащими для задержки вражеских машин.
Напомним, что Зеленский посетил раненых военных в Сумской области.
Ранее мы писали, что Зеленский вручил почетное отличие легендарному командиру полка Азов.
Читайте Новини.LIVE!