Зеленский посетил строительство фортификационных сооружений в Сумской области

Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую область. В ходе визита он осмотрел ход работ по возведению оборонных сооружений недалеко от Сум.

Об этом сообщил Офис Президента Украины в среду, 27 марта.

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Глава государства проверил траншеи, укрепления, стрелковые и командные пункты.

"Осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты. Усиливаем нашу защиту. Спасибо каждому, кто привлечен к этой работе", — заявил Зеленский.

Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП

Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП

Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП

Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП

Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП

Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП

Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП

Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП

Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП

Зеленский осматривает строительство фортификаций. Фото:ОП 1/10 ​ 10

Президенту подробно представили проект создания стандартного взводного опорного пункта, включающего бетонные сооружения, позиции для ведения огня танками и боевыми машинами пехоты, а также защитные сооружения из волнистой стали.

Особое внимание уделили зоне с противотанковыми заграждениями, служащими для задержки вражеских машин.

Напомним, что Зеленский посетил раненых военных в Сумской области.

Ранее мы писали, что Зеленский вручил почетное отличие легендарному командиру полка Азов.