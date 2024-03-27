Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині
Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. У ході візиту він оглянув хід робіт зі зведення оборонних споруд неподалік Сум.
Про це повідомив Офіс Президента України у середу, 27 березня.
Як триває будівництво фортифікацій
Глава держави перевірив траншеї, укріплення, стрілецькі та командні пункти.
"Оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти. Посилюємо наш захист. Дякую кожному, хто залучений до цієї роботи", — заявив Зеленський.
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Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
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Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
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Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
-
Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
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Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
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Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
-
Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
-
Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
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Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
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Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
Президенту детально представили проєкт створення стандартного взводного опорного пункту, який включає бетонні споруди, позиції для ведення вогню танками та бойовими машинами піхоти, а також захисні споруди з хвилястої сталі.
Особливу увагу приділили зоні з протитанковими загородженнями, що служать для затримки ворожих машин.
Нагадаємо, що Зеленський відвідав поранених військових на Сумщині.
Раніше ми писали, що Зеленський вручив почесну відзнаку легендарному командиру полку Азов.
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