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Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині

27 березня 2024 18:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині
Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. У ході візиту він оглянув хід робіт зі зведення оборонних споруд неподалік Сум.

Про це повідомив Офіс Президента України у середу, 27 березня.

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Глава держави перевірив траншеї, укріплення, стрілецькі та командні пункти.

"Оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти. Посилюємо наш захист. Дякую кожному, хто залучений до цієї роботи", — заявив Зеленський.

  • Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
    Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
  • Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
    Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
  • Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
    Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
  • Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
    Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
  • Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
    Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
  • Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
    Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
  • Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
    Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
  • Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
    Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
  • Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
    Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
  • Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
    Зеленський оглядає будівництво фортифікацій. Фото:ОП
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Президенту детально представили проєкт створення стандартного взводного опорного пункту, який включає бетонні споруди, позиції для ведення вогню танками та бойовими машинами піхоти, а також захисні споруди з хвилястої сталі.

Особливу увагу приділили зоні з протитанковими загородженнями, що служать для затримки ворожих машин.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав поранених військових на Сумщині.

Раніше ми писали, що Зеленський вручив почесну відзнаку легендарному командиру полку Азов.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Сумська область
президент

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