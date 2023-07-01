Зеленский в новом обращении прокомментировал повышение тарифов на воду
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение о повышении тарифов на воду. Он назвал его "позорным и непрофессиональным".
Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.
Реакция Зеленского
"Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное и не согласовано с Правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения. Правительству поручено представить ответные решения. Они будут", — подчеркнул глава государства.
Визит в Ровенскую область
"Провел очередное выездное заседание Ставки. Ключевые вопросы безопасности в северных регионах нашего государства, наши меры по усилению безопасности. Все, что касается и границы, наших сил ОСУВ "Север", и украинских стратегических объектов, таких как Ровенская атомная станция, на которой, собственно, и состоялась Ставка", — рассказал Президент.
По его словам, были доклады:
- разведки,
- Главкома,
- командующего "Севером",
- руководителя Пограничной службы,
- министра внутренних дел,
- председателя облгосадминистрации Ровенской области о социальных вопросах и потребностях людей,
- руководителя "Энергоатома" Котина,
- директора Ровенской АЭС.
"В целом подробно проработали не только все, что касается физической безопасности наших стратегических объектов и северных областей, но и таких чувствительных вопросов, как кибербезопасность", — добавил Зеленский.
Новые санкции
Также сегодня, 1 июля, опубликовали новый пакет санкций против поддерживающих государство-агрессора.
"Есть санкции против почти 300 юридических и почти 200 физических лиц. И это не только граждане России. Все, кто в мире будет помогать агрессору, получит ответ Украины и всего мира", — подчеркнул глава государства.
Визит премьер-министра Испании
Кроме того, сегодня, 1 июля, посетил Украину премьер-министр Испании Педро Санчес, а именно в первый день начала испанского председательства в Совете Европейского Союза.
По словам Зеленского, этот визит говорит о приоритетах испанского председательства и о сотрудничестве между Украиной и Испанией.
"Благодарю тебя, Испания, за поддержку — оборонную, политическую, экономическую. Отдельно я хочу поблагодарить за уважение и помощь наших людей, которые нашли убежище в Испании, спасаясь от боевых действий в Украине. Верю, что скоро сможем обеспечить все необходимые условия, чтобы наши люди возвращались домой, в Украину", — заверил глава государства.
Также было подписано с премьер-министром Испании совместное заявление о поддержке европейской и евроатлантической перспективы Украины. По словам Президента, такое заявление уже 21.
Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил сразу четырех глав районных администраций Киева. Распоряжение обнародовали в пятницу, 30 июня.