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Зеленский в новом обращении прокомментировал повышение тарифов на воду

1 июля 2023 21:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский в новом обращении прокомментировал повышение тарифов на воду
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение о повышении тарифов на воду. Он назвал его "позорным и непрофессиональным".

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

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Реакция Зеленского

"Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное и не согласовано с Правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения. Правительству поручено представить ответные решения. Они будут", — подчеркнул глава государства.

Визит в Ровенскую область

"Провел очередное выездное заседание Ставки. Ключевые вопросы безопасности в северных регионах нашего государства, наши меры по усилению безопасности. Все, что касается и границы, наших сил ОСУВ "Север", и украинских стратегических объектов, таких как Ровенская атомная станция, на которой, собственно, и состоялась Ставка", — рассказал Президент.

По его словам, были доклады:

  • разведки,
  • Главкома,
  • командующего "Севером",
  • руководителя Пограничной службы,
  • министра внутренних дел,
  • председателя облгосадминистрации Ровенской области о социальных вопросах и потребностях людей,
  • руководителя "Энергоатома" Котина,
  • директора Ровенской АЭС.

"В целом подробно проработали не только все, что касается физической безопасности наших стратегических объектов и северных областей, но и таких чувствительных вопросов, как кибербезопасность", — добавил Зеленский.

Новые санкции

Также сегодня, 1 июля, опубликовали новый пакет санкций против поддерживающих государство-агрессора.

"Есть санкции против почти 300 юридических и почти 200 физических лиц. И это не только граждане России. Все, кто в мире будет помогать агрессору, получит ответ Украины и всего мира", — подчеркнул глава государства.

Визит премьер-министра Испании

Кроме того, сегодня, 1 июля, посетил Украину премьер-министр Испании Педро Санчес, а именно в первый день начала испанского председательства в Совете Европейского Союза.

По словам Зеленского, этот визит говорит о приоритетах испанского председательства и о сотрудничестве между Украиной и Испанией.

"Благодарю тебя, Испания, за поддержку — оборонную, политическую, экономическую. Отдельно я хочу поблагодарить за уважение и помощь наших людей, которые нашли убежище в Испании, спасаясь от боевых действий в Украине. Верю, что скоро сможем обеспечить все необходимые условия, чтобы наши люди возвращались домой, в Украину", — заверил глава государства.

Также было подписано с премьер-министром Испании совместное заявление о поддержке европейской и евроатлантической перспективы Украины. По словам Президента, такое заявление уже 21.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил сразу четырех глав районных администраций Киева. Распоряжение обнародовали в пятницу, 30 июня.

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