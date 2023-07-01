Зеленський у новому зверненні прокоментував підвищення тарифів на воду

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення про підвищення тарифів на воду. Він назвав його "ганебним та непрофесійним".

Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.

Читайте також:

Реакція Зеленського

"М'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і не погоджено з Урядом. Ми не можемо і не будемо сприймат спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть", — наголосив глава держави.

Візит на Рівненщину

"Провів чергове виїзне засідання Ставки. Ключові питання безпеки в північних регіонах нашої держави, наші заходи на посилення безпеки. Усе, що стосується і кордону, наших сил ОСУВ "Північ", і українських стратегічних обʼєктів, таких як Рівненська атомна станція, на якій, власне, і відбулася Ставка", — розповів Президент.

За його словами, були доповіді:

розвідки,

Головкома,

командувача "Півночі",

керівника Прикордонної служби,

міністра внутрішніх справ,

голови обласної державної адміністрації Рівненщини про соціальні питання та потреби людей,

керівника "Енергоатому" Котіна,

директора Рівненської АЕС.

"Загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних обʼєктів та північних областей, але й таких чутливих питань, як кібербезпека", — додав Зеленський.

Нові санкції

Також сьогодні, 1 липня, опублікували новий пакет санкцій проти тих, хто підтримує державу-агресорку.

"Є санкції проти майже 300 юридичних та майже 200 фізичних осіб. І це не лише громадяни Росії. Всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України і усього світу", — наголосив глава держави.

Візит прем'єр-міністра Іспанії

Крім того, сьогодні, 1 липня, Україну відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а саме в перший день початку іспанського головування в Раді Європейського Союзу.

За словами Зеленського, цей візит говорить про пріоритети іспанського головування і про співпрацю між Україною та Іспанією.

"Дякую тобі, Іспаніє, за підтримку — оборонну, політичну, економічну. Окремо я хочу подякувати за повагу і допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди повертались додому, в Україну", — запевнив глава держави.

Також було підписано з прем'єр-міністром Іспанії спільну заяву про підтримку європейської та євроатлантичної перспектив України. За словами Президента, така заява є вже 21.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив відразу чотирьох очільників районних адміністрацій Києва. Розпорядження оприлюднили в п'ятницю, 30 червня.