Зеленський у новому зверненні прокоментував підвищення тарифів на воду
Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення про підвищення тарифів на воду. Він назвав його "ганебним та непрофесійним".
Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.
Реакція Зеленського
"М'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і не погоджено з Урядом. Ми не можемо і не будемо сприймат спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть", — наголосив глава держави.
Візит на Рівненщину
"Провів чергове виїзне засідання Ставки. Ключові питання безпеки в північних регіонах нашої держави, наші заходи на посилення безпеки. Усе, що стосується і кордону, наших сил ОСУВ "Північ", і українських стратегічних обʼєктів, таких як Рівненська атомна станція, на якій, власне, і відбулася Ставка", — розповів Президент.
За його словами, були доповіді:
- розвідки,
- Головкома,
- командувача "Півночі",
- керівника Прикордонної служби,
- міністра внутрішніх справ,
- голови обласної державної адміністрації Рівненщини про соціальні питання та потреби людей,
- керівника "Енергоатому" Котіна,
- директора Рівненської АЕС.
"Загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних обʼєктів та північних областей, але й таких чутливих питань, як кібербезпека", — додав Зеленський.
Нові санкції
Також сьогодні, 1 липня, опублікували новий пакет санкцій проти тих, хто підтримує державу-агресорку.
"Є санкції проти майже 300 юридичних та майже 200 фізичних осіб. І це не лише громадяни Росії. Всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України і усього світу", — наголосив глава держави.
Візит прем'єр-міністра Іспанії
Крім того, сьогодні, 1 липня, Україну відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а саме в перший день початку іспанського головування в Раді Європейського Союзу.
За словами Зеленського, цей візит говорить про пріоритети іспанського головування і про співпрацю між Україною та Іспанією.
"Дякую тобі, Іспаніє, за підтримку — оборонну, політичну, економічну. Окремо я хочу подякувати за повагу і допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди повертались додому, в Україну", — запевнив глава держави.
Також було підписано з прем'єр-міністром Іспанії спільну заяву про підтримку європейської та євроатлантичної перспектив України. За словами Президента, така заява є вже 21.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив відразу чотирьох очільників районних адміністрацій Києва. Розпорядження оприлюднили в п'ятницю, 30 червня.