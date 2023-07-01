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Зеленський у новому зверненні прокоментував підвищення тарифів на воду

1 липня 2023 21:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський у новому зверненні прокоментував підвищення тарифів на воду
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення про підвищення тарифів на воду. Він назвав його "ганебним та непрофесійним".

Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.

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Реакція Зеленського 

"М'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і не погоджено з Урядом. Ми не можемо і не будемо сприймат спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть", — наголосив глава держави.

Візит на Рівненщину

"Провів чергове виїзне засідання Ставки. Ключові питання безпеки в північних регіонах нашої держави, наші заходи на посилення безпеки. Усе, що стосується і кордону, наших сил ОСУВ "Північ", і українських стратегічних обʼєктів, таких як Рівненська атомна станція, на якій, власне, і відбулася Ставка", — розповів Президент.

За його словами, були доповіді:

  • розвідки,
  • Головкома,
  • командувача "Півночі",
  • керівника Прикордонної служби,
  • міністра внутрішніх справ,
  • голови обласної державної адміністрації Рівненщини про соціальні питання та потреби людей,
  • керівника "Енергоатому" Котіна,
  • директора Рівненської АЕС.

"Загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних обʼєктів та північних областей, але й таких чутливих питань, як кібербезпека", — додав Зеленський. 

Нові санкції

Також сьогодні, 1 липня, опублікували новий пакет санкцій проти тих, хто підтримує державу-агресорку.

"Є санкції проти майже 300 юридичних та майже 200 фізичних осіб. І це не лише громадяни Росії. Всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України і усього світу", — наголосив глава держави.

Візит прем'єр-міністра Іспанії

Крім того, сьогодні, 1 липня, Україну відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а саме в перший день початку іспанського головування в Раді Європейського Союзу.

За словами Зеленського, цей візит говорить про пріоритети іспанського головування і про співпрацю між Україною та Іспанією.

"Дякую тобі, Іспаніє, за підтримку — оборонну, політичну, економічну. Окремо я хочу подякувати за повагу і допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди повертались додому, в Україну", — запевнив глава держави.

Також було підписано з прем'єр-міністром Іспанії спільну заяву про підтримку європейської та євроатлантичної перспектив України. За словами Президента, така заява є вже 21.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив відразу чотирьох очільників районних адміністрацій Києва. Розпорядження оприлюднили в п'ятницю, 30 червня. 

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