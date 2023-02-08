Зеленский посетил военных ВСУ, проходящих обучение на танках Challenger в Британии

Зеленский посетил военных ВСУ, которые проходят обучение на танках Challenger в Британии
Президент Украины Владимир Зеленский посетил военных ВСУ на британской базе Bovington Camp, где защитники проходят обучение на танках Challenger. В частности, Президент вручил военным ордена и медали.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
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"Британская военная база Bovington Camp, на которой проходят подготовку украинские военнослужащие. Увидел, как происходит обучение украинских экипажей на британском основном боевом танке Challenger и другой бронированной технике", — сообщил Президент.
Глава государства отметил танкистов, десантников и механиков Вооруженных сил Украины орденами "Богдана Хмельницкого" III степени и "За мужество" III степени, а также медалями "За воинскую службу Украине".
"Наши военные спешат как можно быстрее приобрести новые навыки, чтобы вернуться домой и использовать все, чему научились, для освобождения нашей территории", — добавил Зеленский.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британский народ и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны. Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков Украине.
Добавим, что сегодня также планируется встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а завтра — с премьером Италии Джорджией Мелони в Брюсселе.