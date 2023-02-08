Зеленський відвідав військових ЗСУ, які проходять навчання на танках Challenger у Британії

Глава держави вручив нагороди українським захисникам

Президент України Володимир Зеленський відвідав військових ЗСУ на британській базі Bovington Camp, де захисники проходять навчання на танках Challenger. Зокрема, Президент вручив військовим ордени та медалі.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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"Британська військова база Bovington Camp, на якій проходять підготовку українські військовослужбовці. Побачив, як відбувається навчання українських екіпажів на британському основному бойовому танку Challenger та іншій броньованій техніці", — повідомив Президент.

Глава держави відзначив танкістів, десантників і механіків Збройних сил України орденами "Богдана Хмельницького" III ступеня та "За мужність" III ступеня, а також медалями "За військову службу Україні".

"Наші військові поспішають якнайшвидше набути нових навичок, щоб повернутися додому й використати все, чого навчилися, для звільнення нашої території", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну. Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будуть ухвалені важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.

Додамо, що сьогодні також планується зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, а завтра — з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні у Брюсселі.