Зеленский отметил работу бригады "Холодный Яр", которая воюет на Бахмутском направлении: фото
Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которая дает отпор российским врагам на Бахмутском направлении. Глава государства поблагодарил бойцов за борьбу и героизм.
Впечатляющие фото героев обнародовал Владимир Зеленский.
Зеленский о бригаде "Холодный Яр"
"93-я отдельная механизированная бригадо "Холодный Яр", спасибо за вашу крепость, за бесстрашную борьбу с врагом, героическую защиту нашего государства на Бахмутском направлении. Холоднояровцы — храбрые и закаленные боями воины, которые не оставляют оккупантам ни одного шанса. Ценим ваши результаты", — написал глава государства.
Также Зеленский поблагодарил каждого защитника и защитницу, которые находятся на поле боя и уничтожают врагов.
Напомним, Зеленский поздравил почти 50 украинских городов, отмечающих свой день.
Добавим, глава государства поручил правительству пересмотреть дни празднования профессиональных праздников. Ведь многие из них приходятся на одни и те же даты. К тому же есть совпадение профессиональных дней и дней памяти.