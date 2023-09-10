Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский отметил работу бригады "Холодный Яр", которая воюет на Бахмутском направлении: фото arrow

Зеленский отметил работу бригады "Холодный Яр", которая воюет на Бахмутском направлении: фото

10 сентября 2023 11:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский отметил работу бригады "Холодный Яр", которая воюет на Бахмутском направлении: фото
Президент Украины Владимир Зеленский подписывает флаг бригады. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которая дает отпор российским врагам на Бахмутском направлении. Глава государства поблагодарил бойцов за борьбу и героизм.

Впечатляющие фото героев обнародовал Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский о бригаде "Холодный Яр"

"93-я отдельная механизированная бригадо "Холодный Яр", спасибо за вашу крепость, за бесстрашную борьбу с врагом, героическую защиту нашего государства на Бахмутском направлении. Холоднояровцы — храбрые и закаленные боями воины, которые не оставляют оккупантам ни одного шанса. Ценим ваши результаты", — написал глава государства.

Бригада "Холодный Яр"
Бойцы бригады "Холодный Яр". Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Также Зеленский поблагодарил каждого защитника и защитницу, которые находятся на поле боя и уничтожают врагов.

Работа бригады "Холодный Яр"
Работа бригады "Холодный Яр". Фото: Владимир Зеленский\Telegram
Работа бригады "Холодный Яр"
Работа бригады "Холодный Яр". Фото: Владимир Зеленский\Telegram
Зеленский наградил бойцов бригады "Холодный Яр"
Зеленский отметил работу бригады "Холодный Яр". Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Напомним, Зеленский поздравил почти 50 украинских городов, отмечающих свой день.

Добавим, глава государства поручил правительству пересмотреть дни празднования профессиональных праздников. Ведь многие из них приходятся на одни и те же даты. К тому же есть совпадение профессиональных дней и дней памяти.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз