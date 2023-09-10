Зеленский отметил работу бригады "Холодный Яр", которая воюет на Бахмутском направлении: фото

Президент Украины Владимир Зеленский подписывает флаг бригады. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которая дает отпор российским врагам на Бахмутском направлении. Глава государства поблагодарил бойцов за борьбу и героизм.

Впечатляющие фото героев обнародовал Владимир Зеленский.

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"93-я отдельная механизированная бригадо "Холодный Яр", спасибо за вашу крепость, за бесстрашную борьбу с врагом, героическую защиту нашего государства на Бахмутском направлении. Холоднояровцы — храбрые и закаленные боями воины, которые не оставляют оккупантам ни одного шанса. Ценим ваши результаты", — написал глава государства.

Бойцы бригады "Холодный Яр". Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Также Зеленский поблагодарил каждого защитника и защитницу, которые находятся на поле боя и уничтожают врагов.

Работа бригады "Холодный Яр". Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Работа бригады "Холодный Яр". Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Зеленский отметил работу бригады "Холодный Яр". Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Напомним, Зеленский поздравил почти 50 украинских городов, отмечающих свой день.

Добавим, глава государства поручил правительству пересмотреть дни празднования профессиональных праздников. Ведь многие из них приходятся на одни и те же даты. К тому же есть совпадение профессиональных дней и дней памяти.