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Зеленський відзначив роботу бригади "Холодний Яр", яка воює на Бахмутському напрямку: фото

10 вересня 2023 11:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський відзначив роботу бригади "Холодний Яр", яка воює на Бахмутському напрямку: фото
Президент України Володимир Зеленський підписує стяг бригади. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", яка дає відсіч російським ворогам на Бахмутському напрямку. Глава держави подякував бійцям за боротьбу та героїзм. 

Вражаючі фото героїв оприлюднив Володимир Зеленський. 

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"93-тя окрема механізована бригадо "Холодний Яр", дякую за вашу міцність, за безстрашну боротьбу з ворогом, героїчний захист нашої держави на Бахмутському напрямку. Холодноярівці — хоробрі й загартовані боями воїни, які не лишають окупантам жодного шансу. Цінуємо ваші результати", — написав глава держави. 

Бригада "Холодний Яр"
Бійці бригади "Холодний Яр". Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Також Зеленський подякував кожному захиснику та захисниці, які перебувають на полі бою та знищують ворогів. 

Робота бригади "Холодний Яр"
Робота бригади "Холодний Яр". Фото: Володимир Зеленський\Telegram
Робота бригади "Холодний Яр"
Робота бригади "Холодний Яр". Фото: Володимир Зеленський\Telegram
Зеленський нагородив бійців бригади "Холодний Яр"
Зеленський відзначив роботу бригади "Холодний Яр". Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Нагадаємо, Зеленський привітав майже 50 українських міст, які відзначають свій день.

Додамо, глава держави доручив уряду переглянути дні відзначення професійних свят. Адже чимало з них припадають на одні й ті ж дати. До того ж є співпадіння професійних днів і днів памʼяті. 

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