Зеленський відзначив роботу бригади "Холодний Яр", яка воює на Бахмутському напрямку: фото
Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", яка дає відсіч російським ворогам на Бахмутському напрямку. Глава держави подякував бійцям за боротьбу та героїзм.
Вражаючі фото героїв оприлюднив Володимир Зеленський.
Зеленський про бригаду "Холодний Яр"
"93-тя окрема механізована бригадо "Холодний Яр", дякую за вашу міцність, за безстрашну боротьбу з ворогом, героїчний захист нашої держави на Бахмутському напрямку. Холодноярівці — хоробрі й загартовані боями воїни, які не лишають окупантам жодного шансу. Цінуємо ваші результати", — написав глава держави.
Також Зеленський подякував кожному захиснику та захисниці, які перебувають на полі бою та знищують ворогів.
Нагадаємо, Зеленський привітав майже 50 українських міст, які відзначають свій день.
Додамо, глава держави доручив уряду переглянути дні відзначення професійних свят. Адже чимало з них припадають на одні й ті ж дати. До того ж є співпадіння професійних днів і днів памʼяті.