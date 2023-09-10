Зеленський відзначив роботу бригади "Холодний Яр", яка воює на Бахмутському напрямку: фото

Президент України Володимир Зеленський підписує стяг бригади. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", яка дає відсіч російським ворогам на Бахмутському напрямку. Глава держави подякував бійцям за боротьбу та героїзм.

Вражаючі фото героїв оприлюднив Володимир Зеленський.

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"93-тя окрема механізована бригадо "Холодний Яр", дякую за вашу міцність, за безстрашну боротьбу з ворогом, героїчний захист нашої держави на Бахмутському напрямку. Холодноярівці — хоробрі й загартовані боями воїни, які не лишають окупантам жодного шансу. Цінуємо ваші результати", — написав глава держави.

Бійці бригади "Холодний Яр". Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Також Зеленський подякував кожному захиснику та захисниці, які перебувають на полі бою та знищують ворогів.

Робота бригади "Холодний Яр". Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Робота бригади "Холодний Яр". Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Зеленський відзначив роботу бригади "Холодний Яр". Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Нагадаємо, Зеленський привітав майже 50 українських міст, які відзначають свій день.

Додамо, глава держави доручив уряду переглянути дні відзначення професійних свят. Адже чимало з них припадають на одні й ті ж дати. До того ж є співпадіння професійних днів і днів памʼяті.