Зеленский выступит на заседании Совета безопасности ООН 24 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета безопасности ООН. Это случится в следующий вторник, 24 сентября.

Об этом сообщила миссия Словении при ООН, пишет Reuters.

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Что известно о предстоящей встрече

Агентство отмечает, что заседание будет посвящено войне России в Украине. Встреча состоится во время ежегодной встречи мировых лидеров в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам дипломатов, заседание Совбеза ООН созвано по просьбе США, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и Мальты.

Reuters также напомнило, что на следующей неделе Зеленский прибудет в США с планом победы. Украинский лидер хочет представить его президенту США Джо Байдену.

Визит Зеленского состоится на фоне критического момента войны — когда войска РФ продолжают продвигаться на востоке Украины, не смотря на то, что в прошлом месяце ВСУ начали операцию в Курской области России.