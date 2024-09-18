Зеленський виступить на засіданні Ради безпеки ООН 24 вересня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради безпеки ООН. Це станеться наступного вівторка, 24 вересня.

Про це повідомила місія Словенії при ООН, пише Reuters.

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Що відомо про майбутню зустріч

Агентство зазначає, що засідання буде присвячене війні Росії в Україні. Зустріч відбудеться під час щорічної зустрічі світових лідерів у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За словами дипломатів, засідання Ради безпеки ООН скликане на прохання США, Великої Британії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти.

Reuters також нагадало, що наступного тижня Зеленський прибуде до США із планом перемоги. Український лідер хоче представити його президенту США Джо Байдену.

Візит Зеленського відбудеться на тлі критичного моменту війни — коли війська РФ продовжують просуватися на сході України, незважаючи на те, що минулого місяця ЗСУ розпочали операцію в Курській області Росії.