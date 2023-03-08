Зеленский вручил государственные награды женщинам-защитницам
По случаю Международного дня борьбы за права женщин Президент Украины Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды и присвоил почетные звания женщинам, которые отличились самоотверженным трудом и храбростью при защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
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Награждение женщин-защитниц
Церемония состоялась в среду, 8 марта, в Мариинском дворце в Киеве в присутствии прибывшего с визитом в Украину генсека ООН Антониу Гутерреша.
"Сегодня мы благодарим наших женщин, которые воюют, заботятся, работают ради мира для Украины, ради защиты нашей жизни, нашей свободы, наших людей", — подчеркнул Президент.
По его словам, государственные награды получили женщины-военнослужащие, работницы медицинской системы, ГСЧС, Укрзализныци, Укрпочты.
Среди награжденных — врач детской больницы "Охматдет" Оксана Леонтьева, которая погибла в результате российского ракетного удара по Киеву 10 октября прошлого года. Ее орден За заслуги III степени получил отец и маленький сын.
Напомним, 7 марта военные моряки получили заслуженную награду за свое мужество и профессионализм от командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы. Он подчеркнул, что от каждого члена экипажа зависит успешное выполнение боевых задач и защита нашей страны из моря.
Фото: Офис Президента