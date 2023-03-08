Зеленський вручив державні нагороди жінкам-захисницям

Нагородження жінок-захисниць

З нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок Президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди та присвоїв почесні звання жінкам, які відзначилися самовідданою працею й хоробрістю під час захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Нагородження жінок-захисниць

Церемонія відбулася у середу, 8 березня, у Маріїнському палаці в Києві у присутності генсека ООН Антоніу Гутерреша, який прибув з візитом до України.

"Сьогодні ми дякуємо нашим жінкам, які воюють, дбають, працюють заради миру для України, заради захисту нашого життя, нашої свободи, наших людей", — наголосив президент.

За його словами, державні нагороди отримали жінки-військовослужбовці, працівниці медичної системи, ДСНС, Укрзалізниці, Укрпошти.

Серед нагороджених — лікарка дитячої лікарні "Охматдит" Оксана Леонтьєва, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Києву 10 жовтня минулого року. Її орден За заслуги III ступеня отримали батько та маленький син.

Нагадаємо, 7 березня військові моряки отримали заслужену нагороду за свою мужність і професіоналізм від командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапи. Він підкреслив, що від кожного члена екіпажу залежить успішне виконання бойових завдань та захист нашої країни з моря.

Фото: Офіс Президента