Зеленский вручил Ахтырке знак отличия города-героя
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Ахтырку. Он вручил населенному пункту, оказывавшему героическое сопротивление оккупантам 2022 года, отличие города-героя.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Ахтырка — город-герой
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 марта, посетил город Ахтырку в Сумской области.
Глава государства отметил героическое сопротивление Ахтырки российскому вторжению весной 2022 года.
"Для меня честь — вручить сегодня Ахтырке почетное отличие города-героя, города-защитника, города-победителя", — отметил цель своего визита Зеленский.
Казацкая храбрость Ахтырки
Владимир Зеленский отметил храбрость и несокрушимость жителей Ахтырки.
"Тех, кто сражался здесь за свой город, за свою землю и тем самым за все наше государство — государство Украина. Тех, кто уничтожал российские колонны здесь и тем самым ломал весь враждебный замысел против Украины, против украинского народа. Тех, кто помогал одно одном в Ахтырке, в соседних городах, городках, поселках весной прошлого года", — заявил в своем выступлении Президент Украины.
Напомним, что неделю назад Владимир Зеленский присвоил звание "Город-герой Украины" Харькову.
Фото: пресс-служба Президента Украины