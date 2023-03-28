Зеленский вручил Ахтырке знак отличия города-героя

Президент посетил Ахтырку

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Ахтырку. Он вручил населенному пункту, оказывавшему героическое сопротивление оккупантам 2022 года, отличие города-героя.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ахтырка — город-герой

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 марта, посетил город Ахтырку в Сумской области.

Глава государства отметил героическое сопротивление Ахтырки российскому вторжению весной 2022 года.

"Для меня честь — вручить сегодня Ахтырке почетное отличие города-героя, города-защитника, города-победителя", — отметил цель своего визита Зеленский.

Казацкая храбрость Ахтырки

Владимир Зеленский отметил храбрость и несокрушимость жителей Ахтырки.

"Тех, кто сражался здесь за свой город, за свою землю и тем самым за все наше государство — государство Украина. Тех, кто уничтожал российские колонны здесь и тем самым ломал весь враждебный замысел против Украины, против украинского народа. Тех, кто помогал одно одном в Ахтырке, в соседних городах, городках, поселках весной прошлого года", — заявил в своем выступлении Президент Украины.

Напомним, что неделю назад Владимир Зеленский присвоил звание "Город-герой Украины" Харькову.

Фото: пресс-служба Президента Украины