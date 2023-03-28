Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Президент відвідав Охтирку

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Охтирки. Він вручив населеному пункту, який чинив героїчний спротив окупантам 2022 року, відзнаку міста-героя.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Охтирка — місто-герой

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 березня, відвідав місто Охтирку в Сумській області.

Глава держави відзначив героїчний спротив Охтирки російському вторгненню навесні 2022 року.

"Для мене честь – вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця", — наголосив на меті свого візиту Зеленський.

Козацька хоробрість Охтирки

Володимир Зеленський відзначив хоробрість і незламність мешканців Охтирки.

"Тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю й тим самим за всю нашу державу — державу Україна. Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року", — заявив у своєму виступі Президент України.

Нагадаємо, що тиждень тому Володимир Зеленський присвоїв звання "Місто-герой України" Харкову.

Фото: пресслужба Президента України