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Зеленский ввел новые санкции против России

12 мая 2023 21:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский ввел новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Он подписал соответствующий указ "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Об этом сообщает Администрация Президента.

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Новый указ

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", — говорится в сообщении.

В приложении к Указу указано, что в списке санкций более 200 физических и юридических лиц.

Зеленский возложил контроль за выполнением указа на СНБО и секретаря СНБО. Примечательно, что Указ №279/2023  вступает в силу дня опубликования.

"Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. Под их контролем иногда находились даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия. Сегодня преодолеваем эти риски", — сказал Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят персональные специальные экономические и другие ограничительные меры против 40 физических лиц и 382 юридических лиц. Решение было принято на основе решения Совета национальной безопасности и обороны от 22 апреля 2023 года. Санкции касаются граждан РФ, Швейцарии, Ирана и Мали.

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