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Зеленський ввів нові санкції проти Росії

12 травня 2023 21:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський ввів нові санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Він підписав відповідний указ "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це повідомляє Адміністрація Президента.

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"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 12 травня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в повідомленні.

У додатку до Указу вказано, что у списку санкцій понад 200 фізичних і юридичних осіб.

Зеленський поклав контроль за виконанням указу на РНБО та секретаря РНБО. Примітно, що Указ №279/2023 набирає чинності з дня опублікування.

"Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов'язаних з ними українських економічних субʼєктів. Під їхнім контролем іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав укази , які запроваджують персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи проти 40 фізичних осіб та 382 юридичних осіб. Рішення було ухвалено на основі рішення Ради національної безпеки та оборони від 22 квітня 2023 року. Санкції стосуються громадян РФ, Швейцарії, Ірану та Малі.

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