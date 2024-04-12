Зеленский заявил, что Нидерланды выделили 1 млрд евро на военную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который заявил о выделении 1 млрд евро на военную помощь. К тому же Нидерланды предоставят 400 млн евро на восстановление.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 12 апреля.

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"Только что в телефонном разговоре Премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление" , — заявил Зеленский.

По его словам, это дополнительно к обязательствам в рамках двустороннего соглашения о безопасности. Зеленский поблагодарил Нидерланды и подчеркнул, что это пример примера поддержки Украины.

Стороны обсудили также совместную работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

"Поблагодарил за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам Реестра убытков. Рассказал о подготовке Саммита мира в Швейцарии и пригласил Нидерланды присоединиться. Мы также обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержало как можно больше стран", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 11 апреля Зеленский провел первую встречу с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Они обсудили подготовку Глобального саммита мира.

Также глава государства заявил, что 2024 год должен стать временем шагов, которые сделают реальной победу над российским террором. По его словам, без украинской силы не будет полноценной сила Европы.