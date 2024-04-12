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Зеленський заявив, що Нідерланди виділили 1 млрд євро на військову допомогу Україні

12 квітня 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив, що Нідерланди виділили 1 млрд євро на військову допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який заявив про виділення 1 млрд євро на військову допомогу. До того ж Нідерланди нададуть 400 млн євро на відновлення.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 12 квітня.

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"Щойно у телефонній розмові Прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення", — заявив Зеленський.

За його словами, це додатково до зобов’язань у межах двосторонньої безпекової угоди. Зеленський подякував Нідерландам та наголосив, що це взірцевий приклад підтримки України. 

Сторони обговорили також спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

"Подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків. Розповів про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн", — додав глава держави.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський провів першу зустріч з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.

Також глава держави заявив, що 2024 рік має стати часом кроків, які зроблять реальною перемогу над російським терором. За його словами, без української сили не буде повноцінною сила Європи.

Володимир Зеленський
війна
фінансова допомога
Нідерланди
Україна
президент
Марк Рютте

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