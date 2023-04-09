Зеленский заявил, что Польша предоставит Украине новый оборонный пакет: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской приехали с визитом в Польшу. На переговорах они договорились о новом пакете помощи для Украины.
Об этом информирует Владимир Зеленский.
Визит Зеленского в Польшу
"Мой визит, переговоры в Варшаве стали еще одним шагом к победе. Спасибо за согласованные решения, за мощный оборонный пакет. Спасибо за жизнь, которую мы спасаем нашей солидарностью!", — Написал Президент Украины.
"Мы должны стоять рядом с Украиной. Мы должны продолжать поддерживать ее милитарно, экономично и гуманитарно", — сказал Дуда.
"Мы вас благодарим за эту бескомпромиссную поддержку", — ответил Зеленский Президенту Польши.
Президент Украины заявил, что сегодня они подписали договор с Польшей о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов, систем ПВО.
"Благодаря помощи Польши, тебе господин Президент, всем людям Польши, у нас большое будущее в развитии наших государств, совместной экономики, совместного бизнеса во многих-многих направлениях. И это правда, вы молодцы, что производите такой продукт, который защищает украинскую жизнь. Не выиграть россии у Европы, когда украинец и поляк стоят бок о бок. На этой славной площади и любой другой польской площади, так же как и на всех украинских площадях, больше никогда не будет россии после нашей победы", — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что 5 апреля на Замковой площади в Польше был настоящий праздник. Сотни украинцев и поляков пришли посмотреть на открытое выступление Владимира Зеленского и Анджея Дуды.