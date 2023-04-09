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Зеленский заявил, что Польша предоставит Украине новый оборонный пакет: что известно

9 апреля 2023 16:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Владимир Зеленский на встрече в Польше с Анджеем Дудой
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской приехали с визитом в Польшу. На переговорах они договорились о новом пакете помощи для Украины.

Об этом информирует Владимир Зеленский.

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Визит Зеленского в Польшу

"Мой визит, переговоры в Варшаве стали еще одним шагом к победе. Спасибо за согласованные решения, за мощный оборонный пакет. Спасибо за жизнь, которую мы спасаем нашей солидарностью!", — Написал Президент Украины.

"Мы должны стоять рядом с Украиной. Мы должны продолжать поддерживать ее милитарно, экономично и гуманитарно", — сказал Дуда.

"Мы вас благодарим за эту бескомпромиссную поддержку", — ответил Зеленский Президенту Польши.

Президент Украины заявил, что сегодня они подписали договор с Польшей о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов, систем ПВО.

"Благодаря помощи Польши, тебе господин Президент, всем людям Польши, у нас большое будущее в развитии наших государств, совместной экономики, совместного бизнеса во многих-многих направлениях. И это правда, вы молодцы, что производите такой продукт, который защищает украинскую жизнь. Не выиграть россии у Европы, когда украинец и поляк стоят бок о бок. На этой славной площади и любой другой польской площади, так же как и на всех украинских площадях, больше никогда не будет россии после нашей победы", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что 5 апреля на Замковой площади в Польше был настоящий праздник. Сотни украинцев и поляков пришли посмотреть на открытое выступление Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

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