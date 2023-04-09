Зеленський заявив, що Польща надасть Україні новий оборонний пакет: що відомо

Володимир Зеленський на зустрічі в Польщі з Анджеєм Дудою. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською приїхали з візитом в Польщу. На переговорах вони домовились про новий пакет допомоги для України.

Про це інформує Володимир Зеленський.

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Візит Зеленського в Польщі

"Мій візит, переговори у Варшаві стали ще одним кроком до перемоги. Дякую за погоджені рішення, за потужний оборонний пакет. Дякую за життя, які ми рятуємо нашою солідарністю!" — написав Президент України.

"Ми повинні стояти поруч з Україною. Ми повинні продовжувати підтримувати її мілітарно, економічного та гуманітарно", — сказав Дуда.

"Ми вам дякуємо за цю безкомпромісну підтримку", — відповів Зеленський Президенту Польщі.

Президент України заявив, що сьогодні вони підписали договір з Польщею про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів, систем ППО.

"Завдяки допомозі Польщі, тобі пане Президенте, всім людям Польщі, в нас велике майбутнє у розбудові нашої держав, спільної економіки, спільного бізнесу в багатьох-багатьох напрямках. І це правда, ви молодці, що виробляєте такий продукт, який захищає українське життя. Не виграти росії у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч. На цій славетній площі та на будь-якій іншій польські площі, так само як і на всіх українських майданах, більше ніколи не буде росії після нашої перемоги", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 5 квітня на Замковій площі у Польщі було справжнє свято. Сотні українців і поляків прийшли подивитися на відкритий виступ Володимира Зеленського та Анджея Дуди.