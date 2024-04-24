Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 24 апреля, провел встречу с представителями государств-партнеров и международных организаций. Украинский лидер заявил, что Россия стремится сорвать Саммит мира.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Президента в Telegram.

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План России для срыва Саммита мира

"У нас есть точная информация от разведки — конкретные данные, что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но у нее есть конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы миру не было еще дольше. И мы вместе должны этому противодействовать — должны работать в единстве ради справедливого мира", — сказал Зеленский.

Он отметил, что все страны одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву, а мировое большинство способно это обеспечить.

По его словам, Глобальный саммит мира в Швейцарии дает реальный шанс на справедливый мир и возобновление действенности международного права.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, 11 апреля Зеленский провел первую встречу с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Они обсудили подготовку глобального саммита мира.

Также Президент провел телефонный разговор с главой Швейцарии, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.