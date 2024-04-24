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Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру

24 квітня 2024 19:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський в середу, 24 квітня, провів зустріч з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій. Український лідер заявив, що Росія прагне зірвати Саміт миру.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Президента в Telegram.

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"У нас є точна інформація від розвідки — конкретні дані, що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти — повинні працювати в єдності заради справедливого миру", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що всі країни однаково зацікавлені, аби примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права, а світова більшість здатна це забезпечити.

За його словами, Глобальний саміт миру у Швейцарії дає реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права.

Зеленський про саміт миру
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський провів першу зустріч з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.

Також Президент провів телефонну розмову з очільником Швейцарії, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру. 

Швейцарія
саміт
війна в Україні
Росія
Формула миру

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