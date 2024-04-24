Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру
Президент України Володимир Зеленський в середу, 24 квітня, провів зустріч з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій. Український лідер заявив, що Росія прагне зірвати Саміт миру.
Відповідне відео опублікувала пресслужба Президента в Telegram.
План Росії для зриву Саміту миру
"У нас є точна інформація від розвідки — конкретні дані, що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти — повинні працювати в єдності заради справедливого миру", — сказав Зеленський.
Він зауважив, що всі країни однаково зацікавлені, аби примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права, а світова більшість здатна це забезпечити.
За його словами, Глобальний саміт миру у Швейцарії дає реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права.
Нагадаємо, 11 квітня Зеленський провів першу зустріч з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.
Також Президент провів телефонну розмову з очільником Швейцарії, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру.
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