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Зеленский заявил, что россияне не достигают цели своей задачи на Харьковщине

19 мая 2024 20:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский заявил, что россияне не достигают цели своей задачи на Харьковщине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не достигают своей задачи. Также он поблагодарил военных, борющихся с российской агрессией.

Об этом он сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 19 мая.

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"Сегодня, как каждый день, первоочередное наше внимание всем районам боевых действий – всей линии защиты. Был доклад Главкома – генерал Сырский как раз на передовой, прямо в наших боевых бригадах. Результаты этих дней – всего недели – у нас более крепкие позиции на Харьковщине. Пятьдесят седьмая бригада, Восемьдесят вторая бригада ДШВ – спасибо вам, воины!", — заявил глава государства.

Он добавил, что украинские войска также эффективно борются против врага на Донецком направлении, особенно в районе Часового Яра. Президент подчеркнул, что враг не достиг своей цели растянуть украинские силы, что могло бы ослабить страну на широком фронте от Харьковщины до Донбасса.

Зеленский выразил благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру, которые мужественно и преданно выполняют свои обязанности и удерживают украинские позиции.

"Особо отмечу за бои в эти дни Сорок первую бригаду, прежде всего, спецподразделения ГУР "Кракен" и "Артан" и подразделения Нацгвардии. Именно за Часов Яр – за уничтоженную российскую технику и отражение штурмов – спасибо вам, ребята! Также особенно хочу поблагодарить Двести двадцать пятый отдельный штурмовой батальон – просто молодцы!", — добавил президент.

Напомним, Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв политических репрессий.

Также мы писали, что президент выразил обеспокоенность дефицитом военнослужащих и упадком морального духа украинской армии.

Владимир Зеленский
война
Украина
Харьковская область
военные
война в Украине
Часов Яр

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