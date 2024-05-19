Зеленський заявив, що росіяни не досягають мети свого завдання на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти не досягають свого завдання. Також він подякував військовим, які борються з російською агресією.

Про це він повідомив у вечірньому звернені у неділю, 19 травня.

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Вечірнє звернення Зеленського

"Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій — усій лінії захисту. Була доповідь Головкома — генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів — усього тижня — ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. 57-ма бригада, 82-га бригада ДШВ — дякую вам, воїни!" — заявив глава держави.

Він додав, що українські війська також ефективно ведуть боротьбу проти ворога на Донецькому напрямку, особливо в районі Часового Яру. Президент підкреслив, що ворог не досяг своєї мети розтягнути українські сили, що могло б послабити країну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини.

Зеленський висловив вдячність кожному солдату, сержанту та офіцеру, які мужньо та віддано виконують свої обов’язки та утримують українські позиції.

"Особливо відзначу за бої цими днями 41-шу бригаду, передусім спецпідрозділи ГУР "Кракен" і "Артан" та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр — за знищену російську техніку та відбиття штурмів — дякую вам, хлопці! Також особливо хочу подякувати 225-му окремому штурмовому батальйону — просто молодці!", — додав президент.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців в День пам'яті жертв політичних репресій.

Також ми писали, що президент висловив занепокоєння щодо дефіциту військовослужбовців та занепаду морального духу української армії.