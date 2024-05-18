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Зеленский заявил, что Украина имеет примерно четверть от необходимого количества средств ПВО

18 мая 2024 18:49
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский заявил, что Украина имеет примерно четверть от необходимого количества средств ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет примерно 25% необходимых средств противовоздушной обороны для своей защиты. Он также рассказал, сколько самолетов нужно для защиты неба над страной.

Об этом президент рассказал в интервью AFP в субботу, 18 мая.

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"Сегодня мы имеем примерно 25% того, что нам нужно для защиты Украины. Я говорю о противовоздушной обороне", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что для достижения равновесия с Россией необходимо 120-130 истребителей F-16 или другие современные самолеты.

"Чтобы у России не было преимущества в воздухе, в нашем флоте должно быть 120-130 современных самолетов (к имеющимся сейчас. — Ред.) ... чтобы защитить небо от трехсот (российских. — Ред.) самолетов", — подчеркнул президент.

Напомним, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность передать Украине еще одну батарею ЗРК Patriot, чтобы усилить противовоздушную оборону.

Ранее генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. Планируется, что оно будет специализироваться на производстве систем противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский
самолет
Украина
ПВО
ППО
президент
F-16

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