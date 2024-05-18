Зеленський заявив, що Україна має приблизно чверть від необхідної кількості засобів ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна володіє приблизно 25% необхідних засобів протиповітряної оборони для свого захисту. Він також розповів, скільки літаків потрібно для захисту неба над країною.

Про це президент розповів в інтерв'ю AFP у суботу, 18 травня.

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"Сьогодні ми маємо приблизно 25% того, що нам потрібно для захисту України. Я говорю про протиповітряну оборону", — заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що для досягнення рівноваги з Росією потрібно 120-130 винищувачів F-16 чи інші сучасні літаки.

"Щоб Росія не мала переваги в повітрі, у нашому флоті має бути 120-130 сучасних літаків (до наявних зараз. — Ред.) ... щоб захистити небо від трьохсот (російських. — Ред.) літаків", — підкреслив президент.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розглядають можливість передати Україні ще одну батарею ЗРК Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону.

Раніше генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем протиповітряної оборони.