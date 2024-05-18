Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський заявив, що Україна має приблизно чверть від необхідної кількості засобів ППО arrow

Зеленський заявив, що Україна має приблизно чверть від необхідної кількості засобів ППО

18 травня 2024 18:49
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський заявив, що Україна має приблизно чверть від необхідної кількості засобів ППО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна володіє приблизно 25% необхідних засобів протиповітряної оборони для свого захисту. Він також розповів, скільки літаків потрібно для захисту неба над країною.

Про це президент розповів в інтерв'ю AFP у суботу, 18 травня.

Читайте також:

Зеленський про ППО

"Сьогодні ми маємо приблизно 25% того, що нам потрібно для захисту України. Я говорю про протиповітряну оборону", — заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що для досягнення рівноваги з Росією потрібно 120-130 винищувачів F-16 чи інші сучасні літаки.

"Щоб Росія не мала переваги в повітрі, у нашому флоті має бути 120-130 сучасних літаків (до наявних зараз. — Ред.) ... щоб захистити небо від трьохсот (російських. — Ред.) літаків", — підкреслив президент.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розглядають можливість передати Україні ще одну батарею ЗРК Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону. 

Раніше генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський
літак
Україна
ППО
ППО
президент
F-16

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників