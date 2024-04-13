Зеленский заявил, что Украина работает над получением дополнительной системы IRIS-T от Германии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 13 апреля, есть очень хороший результат в международной работе. По его словам, Германия предоставит дополнительный Patriot. К тому же страна работает над получением дополнительной системы IRIS-T.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в субботу, 13 апреля.

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"Работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T — это тоже сильная ПВО — и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно ощущается, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что страна продолжает работу со всеми партнерами, которые также могут помочь. Только за эту неделю Зеленский провел разговоры и встречи с президентами Литвы, Чехии, Румынии, Польши, Венгрии, Швейцарии, Латвии.

С Латвией было заключено новое двустороннее соглашение о безопасности.

"Говорил с премьер-министрами Нидерландов, Греции, Португалии, Ирландии. Сегодня — канцлер Германии. Мы сделаем все для результатов и в последующие недели. В каждом разговоре, на каждой встрече ПВО и фронт — это главные темы. Делаем все, чтобы было больше возможностей у наших Сил обороны и у оборонно-промышленного комплекса", — рассказал украинский лидер.

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава государства поблагодарил за решение о поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет в существующие системы противовоздушной обороны.

Также глава государства заявил, что Украина начала работу над созданием противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.