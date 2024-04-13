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Зеленский заявил, что Украина работает над получением дополнительной системы IRIS-T от Германии

13 апреля 2024 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заявил, что Украина работает над получением дополнительной системы IRIS-T от Германии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 13 апреля, есть очень хороший результат в международной работе. По его словам, Германия предоставит дополнительный Patriot. К тому же страна работает над получением дополнительной системы IRIS-T.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в субботу, 13 апреля.

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"Работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T — это тоже сильная ПВО — и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно ощущается, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что страна продолжает работу со всеми партнерами, которые также могут помочь. Только за эту неделю Зеленский провел разговоры и встречи с президентами Литвы, Чехии, Румынии, Польши, Венгрии, Швейцарии, Латвии.

С Латвией было заключено новое двустороннее соглашение о безопасности.

"Говорил с премьер-министрами Нидерландов, Греции, Португалии, Ирландии. Сегодня — канцлер Германии. Мы сделаем все для результатов и в последующие недели. В каждом разговоре, на каждой встрече ПВО и фронт — это главные темы. Делаем все, чтобы было больше возможностей у наших Сил обороны и у оборонно-промышленного комплекса", — рассказал украинский лидер.

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава государства поблагодарил за решение о поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет в существующие системы противовоздушной обороны.

Также глава государства заявил, что Украина начала работу над созданием противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.

Владимир Зеленский
Германия
военная помощь
Украина
военная техника
ПВО
президент

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