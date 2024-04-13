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Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T від Німеччини

13 квітня 2024 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T від Німеччини
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу, 13 квітня, є дуже хороший результат у міжнародної роботи. За його словами, Німеччина надасть додатковий Patriot. До того ж країна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у суботу, 13 квітня.

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"Працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T — це теж сильна ППО — і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що країна продовжує роботу з усіма партнерами, які так само можуть допомогти. Лише за цей тиждень Зеленський провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії. 

З Латвією було укладено нову двосторонню безпекову угоду.

"Говорив з премʼєр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні — канцлер Німеччини. Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт — це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу", — розповів український лідер.

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави подякував за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем протиповітряної оборони.

Також глава держави заявив, що Україна почала роботу над створенням протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, країна зможе виробляти свої системи.

Володимир Зеленський
Німеччина
військова допомога
Україна
військова техніка
ППО
президент

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