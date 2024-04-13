Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T від Німеччини

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу, 13 квітня, є дуже хороший результат у міжнародної роботи. За його словами, Німеччина надасть додатковий Patriot. До того ж країна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у суботу, 13 квітня.

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"Працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T — це теж сильна ППО — і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що країна продовжує роботу з усіма партнерами, які так само можуть допомогти. Лише за цей тиждень Зеленський провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії.

З Латвією було укладено нову двосторонню безпекову угоду.

"Говорив з премʼєр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні — канцлер Німеччини. Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт — це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу", — розповів український лідер.

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави подякував за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем протиповітряної оборони.

Також глава держави заявив, що Україна почала роботу над створенням протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, країна зможе виробляти свої системи.