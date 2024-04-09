Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления. В то же время он заявил, что ему не известно о дате и месте его начала на линии фронта.

Об этом глава государства заявил в интервью Bild.

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По словам президента, он не знает о дате украинской победы. Для этого, как он заявил, ВСУ нужно оружие, в том числе из США.

"Да, у нас есть план контрнаступления. Мы обязательно победим, у нас нет альтернативы. Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать" производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не среди людей. Дело в качестве оружия", — говорит глава государства.

Также он добавил, что у украинских партнеров есть оружие, которое нужно. Прокомментировал он также возможность переговоров.

"Все, что Путин говорил до сих пор, — после этого он поступал иначе. Мы не можем ему доверять. Можно договориться обо всем, но вопрос в том, будет ли он это соблюдать", — сказал президент.

Также глава государства заявил, что сейчас делается все возможное, чтобы обезопасить горожан от потенциального второго прорыва российских войск в город.

"Путин, конечно, хотел захватить Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков — одна из столиц Украины, имеет большое символическое значение. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло", — говорит Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Харьковской области, где принял доклад военных, обсудил возобновление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.

Незадолго до этого глава государства проводил совещание по сложной ситуации в городе, где обсуждалось возобновление городской энергосети и мероприятия по поддержке харьковчан.