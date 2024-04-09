Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу arrow

Зеленський заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу

9 квітня 2024 23:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу. Водночас він заявив, що йому невідомо про дату та місце його початку на лінії фронту.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bild.

Читайте також:

Україна готується до нового контрнаступу

За словами президента, він не знає про дату української перемоги. Для цього, як він заявив, ЗСУ потрібна зброя, зокрема зі США.

"Так, ми маємо план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо, в нас немає альтернативи. Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не серед людей. Справа в якості зброї", — каже глава держави.

Також він додав, що в українських партнерів є зброя, яка потрібна. Прокоментував він також і можливість переговорів.

"Все, що Путін говорив досі, — після цього він чинив інакше. Ми не можемо йому довіряти. Можна домовитися про все, але питання в тому, чи він цього дотримуватиметься", — сказав президент. 

Також глава держави заявив, що наразі робиться все можливе, аби убезпечити містян від потенційного другого прориву російських військ у місто.

"Путін, звісно, хотів захопити Харків, бо для нього це великий символ. Харків — одна зі столиць України, має велике символічне значення. Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", — каже Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Харківській області, де прийняв доповіді військових, обговорив відновлення електроенергії у місті та нагородив захисників країни.

Незадовго до цього глава держави проводив нараду щодо складної ситуації в місті, де обговорювалося відновлення міської енергомережі та заходи з підтримки харків’ян.

Володимир Зеленський
російські війська
Харків
Україна
контрнаступ ЗСУ
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону