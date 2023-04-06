Зеленский призывает создать западную военную коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша поможет Украине создать коалицию западных стран для поставки боевых самолетов в Киев, чтобы поддержать украинские истребители, защищающие город Бахмут от жестоких атак россии. Во время своего визита в Варшаву Зеленский отметил, что Польша сыграла важную роль в убеждении западных союзников поставить боевые танки в Украину и может сделать то же самое в отношении "авиационной коалиции".

Об этом пишет Reuters.

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Польша заявила, что готова отправить еще 10 истребителей МиГ в Украину, но на отправку истребителей F-16 от других крупных военных покровителей Украины пока нет согласия.

Зеленский подчеркнул, что украинские войска продолжают защищать город Бахмут, который находится в их контроле, несмотря на заявления России об обратном.

Он также заявил, что украинские войска столкнулись с трудной ситуацией на передовой, и если они будут находиться в окружении российских войск, то примут "соответствующие" меры для защиты себя.

В то же время эксперты отмечают, что значимость защиты Бахмута и эффективность украинских войск в сдерживании российских сил можно оценить только после весеннего контрнаступления ВСУ.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО. Он состоится в Вильнюсе.

Также мы писали, что Владимир Зеленский выступил перед губернаторами США. Он подчеркнул, что Украина способна не допустить расширения войны и победить РФ.