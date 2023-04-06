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Зеленський закликає створити західну військову коаліцію

6 квітня 2023 07:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент України Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща допоможе Україні створити коаліцію західних країн для постачання бойових літаків до Києва, щоб підтримати українські винищувачі, які захищають місто Бахмут від жорстоких атак росії. Під час свого візиту до Варшави Зеленський зазначив, що Польща відіграла важливу роль у переконанні західних союзників поставити бойові танки в Україну і може зробити те саме щодо "авіаційної коаліції".

Про це пише Reuters.

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Польща заявила, що готова відправити ще 10 винищувачів МіГ до України, але на відправку винищувачів F-16 від інших великих військових покровителів України поки що немає згоди.

Зеленський підкреслив, що українські війська продовжують захищати місто Бахмут, яке знаходиться в їхньому контролі, попри заяви росії про протилежне.

Він також заявив, що українські війська зіткнулися зі складною ситуацією на передовій, і якщо вони будуть в оточенні російських військ, то вживуть "відповідних" заходів для захисту себе.

Водночас експерти зазначають, що значущість захисту Бахмута та ефективність українських військ у стримуванні російських сил можна оцінити лише після весняного контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.

Також ми писали, що Володимир Зеленський виступив перед губернаторами США. Він наголосив, що Україна здатна не допустити розширення війни та перемогти рф.

 

 

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