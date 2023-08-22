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Зеленский призвал Грецию усилить ПВО для Черноморского региона

22 августа 2023 00:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский призвал Грецию усилить ПВО для Черноморского региона
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, в частности, в Черноморском регионе и Одессе. В этом вопросе в Киеве рассчитывают на Грецию.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, пишет "РБК-Украина".

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"Обсудили ситуацию в Черноморском регионе. В частности, угрозу, которую Россия создала против свободы мореходства и портов. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить безопасность в Черном и Азовском побережье. Это важно с глобальной точки зрения", — подчеркнул глава государства.

По его словам, если опираться на точку зрения по всемирной продовольственной безопасности, то наше государство организовало альтернативный "зерновой коридор" в Черном море.

Восстановление "зернового коридора"

"Он может работать, но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита, что важно для Черноморского региона и, в частности, Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете именно в защите Черноморской акватории. И относительно систем ПВО", — добавил он.

Кроме того, Зеленский выдвинул свои предложения по поводу того, как это можно сделать.

"И что главное, греческие компании готовы к транспортировке украинского зерна", — заверил Президент.

Напомним, после остановки "зернового соглашения" украинские партнеры постоянно искали пути его проведения. В частности, переговоры по возобновлению работы продовольственных коридоров могут состояться в Стамбуле.

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