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Зеленський закликав Грецію посилити ППО для Чорноморського регіону

22 серпня 2023 00:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський закликав Грецію посилити ППО для Чорноморського регіону
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україні необхідно посилити протиповітряну оборону, зокрема у Чорноморському регіоні та Одесі. В цьому питанні у Києві розраховують на Грецію.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, пише "РБК-Україна".

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Загроза Росії

"Обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні. Зокрема загрозу, яку Росія створила проти свободи мореплавства та портів. Ми робимо все можливе, щоб відновити безпеку у Чорному та Азовському узбережжі. Це важливо з глобальної точки зору", — наголосив глава держави.

За його словами, якщо спиратися на точку зору щодо всесвітньої продовольчої безпеки, то наша держава організувала альтернативний "зерновий коридор" в Чорному морі.

Відновлення "зернового коридору"

"Він може працювати, але щоб його робота була стабільною, ми потребуємо посилення повітряного щита, що важливо для Чорноморського регіону й, зокрема, Одеси. І це може бути історичним внеском Греції в загальноєвропейську безпеку, якщо ви допоможете саме у захисті Чорноморської акваторії. І щодо систем ППО", — додав він.

Крім того, Зеленський висунув свої пропозиції щодо того, як це можна зробити. 

"І що головне, грецькі компанії готові до транспортування українського зерна", — запевнив Президент.

Нагадаємо, після зупинки "зернової угоди" українські партнери постійно шукали шляхи для її проводження. Зокрема, переговори щодо відновлення роботи продовольчих коридорів можуть відбутися у Стамбулі.

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