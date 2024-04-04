Зеленский заслушал на Ставке результаты действий, благодаря которым остановили продвижение россиян

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки в четверг, 4 апреля. Основными вопросами были фронт, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушная оборона.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Заседание Ставки

По словам главы государства, был доклад Главкома ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на основных направлениях, результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов и данные разведок о дальнейших планах врага и наших ответных действиях.

"Отчеты министра обороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭБ и о подготовке новых соглашений. Поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе", — рассказал Зеленский.

Также украинский лидер заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича по борьбе с инструментами российского воздушного террора.

"Результаты использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО. Ряд поручений по дальнейшему совершенствованию наших тактик", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский объявил о начале нового этапа международной работы с союзниками Украины. Также он прокомментировал заключение договора о гарантиях безопасности с Финляндией.

Также украинский лидер провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Глава государства поздравил политика с избранием на должность и обсудил с ним вопросы сотрудничества между двумя странами.