Зеленський заслухав на Ставці результати дій, завдяки яким зупинили просування росіян

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки у четвер, 4 квітня. Основними питаннями були фронт, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряна оборона.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Засідання Ставки

За словами глави держави, була доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках, результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів, та дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь.

"Звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод. Доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми", — розповів Зеленський.

Також український лідер заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору.

"Результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Низка доручень щодо подальшого вдосконалення наших тактик", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський оголосив про початок нового етапу міжнародної роботи з союзниками України. Також він прокоментував укладання договору про гарантії безпеки з Фінляндією.

Також український лідер провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Глава держави привітав політика з обранням на посаду та обговорив з ним питання співпраці між двома країнами.