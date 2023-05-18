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Зеленский вспомнил депортацию крымских татар и показал уникальную вышиванку

18 мая 2023 10:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский вспомнил депортацию крымских татар и показал уникальную вышиванку
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 79 лет назад, 18 мая 1944 года, советская власть начала страшную операцию депортации крымских татар. Это был попытка стереть целый народ с лица земли, отнять у него его дом, и даже право на существование.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Президента Украины, крымско-татарский народ преодолел эту невероятную невзгоду. Он смог сохраниться и продолжает жить, искренне стремясь к свободе!

"Сегодня я ношу особенную вышиванку, украшенную орнаментами, которые символизируют тесную связь между украинским и крымско-татарским народами. Эти узоры отражают нашу несокрушимую силу и желание жить в мире, у себя дома", — сказал Зеленский.

День вышиванки

По мнению главы государства, празднование Дня вышиванки в Украине становится важным напоминанием о тех испытаниях, через которые пришлось пройти нашему народу. Это также является ярким символом нашего культурного устойчивости и стойкости.

"Давайте помнить всех тех, кто пал жертвой тоталитарных режимов, и вечно чтить память об этих людях. Пусть их жизни напоминают нам о том, насколько важна свобода и уважение к правам каждого человека", — указал Зеленский.

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский

Напомним, что в Киеве 18 мая приспустили главное знамя страны в рамках мероприятий по оказанию почестей памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Уже 19 мая флаг снова будет развеваться над киевскими склонами.

Также мы писали, что Российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону объявил незаконный приговор крымским татарам. Все трое признаны виновными в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая считается в России террористической.

 

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