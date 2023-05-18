Зеленский вспомнил депортацию крымских татар и показал уникальную вышиванку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 79 лет назад, 18 мая 1944 года, советская власть начала страшную операцию депортации крымских татар. Это был попытка стереть целый народ с лица земли, отнять у него его дом, и даже право на существование.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Президента Украины, крымско-татарский народ преодолел эту невероятную невзгоду. Он смог сохраниться и продолжает жить, искренне стремясь к свободе!

"Сегодня я ношу особенную вышиванку, украшенную орнаментами, которые символизируют тесную связь между украинским и крымско-татарским народами. Эти узоры отражают нашу несокрушимую силу и желание жить в мире, у себя дома", — сказал Зеленский.

День вышиванки

По мнению главы государства, празднование Дня вышиванки в Украине становится важным напоминанием о тех испытаниях, через которые пришлось пройти нашему народу. Это также является ярким символом нашего культурного устойчивости и стойкости.

"Давайте помнить всех тех, кто пал жертвой тоталитарных режимов, и вечно чтить память об этих людях. Пусть их жизни напоминают нам о том, насколько важна свобода и уважение к правам каждого человека", — указал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский

Напомним, что в Киеве 18 мая приспустили главное знамя страны в рамках мероприятий по оказанию почестей памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Уже 19 мая флаг снова будет развеваться над киевскими склонами.

Также мы писали, что Российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону объявил незаконный приговор крымским татарам. Все трое признаны виновными в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая считается в России террористической.