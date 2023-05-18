Зеленський згадав депортацію кримських татар та показав унікальну вишиванку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 79 років тому, 18 травня 1944 року, радянська влада розпочала страшну операцію депортації кримських татар. Це була спроба стерти цілий народ з землі, відібрати в нього його будинок, і навіть право на існування.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Президента України, кримськотатарський народ подолав цю неймовірну незгоду. Він зміг зберегтися і продовжує жити, щиро прагнучи свободи!

"Сьогодні я ношу особливу вишиванку, прикрашену орнаментами, які символізують тісний зв'язок між українським та кримськотатарським народами. Ці візерунки відображають нашу незламну силу та бажання жити у світі, у себе вдома", — сказав Зеленський.

День вишиванки

На думку глави держави, святкування Дня вишиванки в Україні стає важливим нагадуванням про ті випробування, через які довелося пройти нашому народові. Це також є яскравим символом нашої культурної стійкості та стійкості.

"Пам'ятаймо всіх тих, хто впав жертвою тоталітарних режимів, і вічно вшановувати пам'ять про цих людей. Нехай їх життя нагадують нам про те, наскільки важливою є свобода і повага до прав кожної людини", — зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, що в Києві 18 травня приспустили головний прапор країни в рамках заходів з вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Вже 19 травня прапор знову майорить над київськими схилами.

Також ми писали, що Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив незаконний вирок кримським татарам. Усіх троє визнано винними у причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається в Росії терористичною.