Зеленський згадав депортацію кримських татар та показав унікальну вишиванку
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 79 років тому, 18 травня 1944 року, радянська влада розпочала страшну операцію депортації кримських татар. Це була спроба стерти цілий народ з землі, відібрати в нього його будинок, і навіть право на існування.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Що сказав Зеленський про депортацію
За словами Президента України, кримськотатарський народ подолав цю неймовірну незгоду. Він зміг зберегтися і продовжує жити, щиро прагнучи свободи!
"Сьогодні я ношу особливу вишиванку, прикрашену орнаментами, які символізують тісний зв'язок між українським та кримськотатарським народами. Ці візерунки відображають нашу незламну силу та бажання жити у світі, у себе вдома", — сказав Зеленський.
День вишиванки
На думку глави держави, святкування Дня вишиванки в Україні стає важливим нагадуванням про ті випробування, через які довелося пройти нашому народові. Це також є яскравим символом нашої культурної стійкості та стійкості.
"Пам'ятаймо всіх тих, хто впав жертвою тоталітарних режимів, і вічно вшановувати пам'ять про цих людей. Нехай їх життя нагадують нам про те, наскільки важливою є свобода і повага до прав кожної людини", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що в Києві 18 травня приспустили головний прапор країни в рамках заходів з вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Вже 19 травня прапор знову майорить над київськими схилами.
Також ми писали, що Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив незаконний вирок кримським татарам. Усіх троє визнано винними у причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається в Росії терористичною.