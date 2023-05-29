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Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего: что обсуждали

29 мая 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего: что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания были рассмотрены различные вопросы, включая новые сделки по поставке ракет и систем противовоздушной обороны. 

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул важность принятых решений и упомянул о наличии четких сроков для их реализации. 

"Вопросы важны. Решения важны. Но что действительно важно - это сроки. И мы имеем ответы по этому пункту", — заметил Зеленский.

Он также сообщил, что Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, Александр Сырский, командующий Восточной группировкой войск, и Александр Тарнавский, командующий оперативной группировкой войск "Таврия", представили информацию о текущей ситуации на линии фронта и о деталях конкретных военных операций.

Представители министерств обороны, инфраструктуры и стратегического промышленного комплекса также приняли участие в заседании, где обсуждались вопросы формирования новых наступательных бригад и организации эффективной логистики.

Напомним, что 29 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел дипломатический телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хунт геном. Первоочередно Президент поблагодарил принципиальную позицию поддержки суверенитета Украины.

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