Зеленський зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч Верховного Головнокомандувача. У ході засідання були розглянуті різні питання, включаючи нові угоди щодо постачання ракет та систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Президент наголосив на важливості прийнятих рішень і згадав про наявність чітких термінів для їх реалізації.

"Питання важливі. Рішення важливі. Але що дійсно важливо — це терміни. І ми маємо відповіді щодо цього пункту", — зауважив Зеленський.

Він також повідомив, що Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, Олександр Сирський, командувач Східного угрупування військ, та Олександр Тарнавський, командувач оперативного угрупування військ "Таврія", представили інформацію про поточну ситуацію на лінії фронту та про деталі конкретних військових операцій.

Представники міністерств оборони, інфраструктури та стратегічного промислового комплексу також взяли участь у засіданні, де обговорювалися питання формування нових наступальних бригад та організації ефективної логістики.

Нагадаємо, що 29 травня Президент України Володимир Зеленський провів дипломатичну телефонну розмову з прем'єр-міністром Камбоджі Хунт геном. Першочергово Президент подякував принциповій позиції підтримки суверенітету України.