Зеленский снова собрал Ставку: обсудили ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Был обсужден ряд вопросов, в частности, ситуация на фронте и производство военной техники.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Президент Украины.

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Вопросы войны

Прежде всего, подчеркнул Зеленский, были обсуждены актуальные военные вопросы - ситуация на фронте, продвижение вперед и оборона.

Докладывали:

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

командующий Сухопутными войсками Александр Сырский;

командующий командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Кроме того, на заседании Ставки поднимались вопросы защиты северной границы и атомных станций.

Производство и ремонт

Также военно-политическое руководство Украины обсудило на заседании Ставки вопросы новых пакетов военной помощи и собственное производство.

Речь шла, в частности, об успехах в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Зеленский о заседании Ставки 14 июля 2023 года

Напомним, сегодня, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание. На ней, в частности, лидер подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе и рассказал о дальнейших планах Украины.