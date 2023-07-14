Зеленский снова собрал Ставку: обсудили ситуацию на фронте
Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Был обсужден ряд вопросов, в частности, ситуация на фронте и производство военной техники.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале Президент Украины.
Вопросы войны
Прежде всего, подчеркнул Зеленский, были обсуждены актуальные военные вопросы - ситуация на фронте, продвижение вперед и оборона.
Докладывали:
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
- командующий Сухопутными войсками Александр Сырский;
- командующий командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Кроме того, на заседании Ставки поднимались вопросы защиты северной границы и атомных станций.
Производство и ремонт
Также военно-политическое руководство Украины обсудило на заседании Ставки вопросы новых пакетов военной помощи и собственное производство.
Речь шла, в частности, об успехах в производстве беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, сегодня, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание. На ней, в частности, лидер подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе и рассказал о дальнейших планах Украины.