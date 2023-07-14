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Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили ситуацію на фронті

14 липня 2023 13:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Була обговорена низка питань, зокрема, ситуація на фронті та виробництво військової техніки.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Президент України.

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Питання війни

Перш за все, наголосив Зеленський, були обговорені актуальні воєнні питання — ситуація на фронті, просування уперед і оборона.

Доповідали:

  • головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;
  • командувач Сухопутних військ Олександр Сирський;
  • командувач командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Крім того, на засіданні Ставки піднімалися питання захисту північного кордону та атомних станцій.

Виробництво і ремонт

Також військово-політичне керівництво України обговорило на засіданні Ставки питання нових пакетів військової допомоги і власне виробництво.

Йшлося, зокрема, про успіхи у виробництві безпілотних літальних апаратів.

Зеленський про засідання Ставки 14 липня 2023 року
Зеленський про засідання Ставки 14 липня 2023 року

Нагадаємо, учора, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду. На ній, зокрема, лідер підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі та розповів про подальші плани України.

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