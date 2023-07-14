Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили ситуацію на фронті
Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Була обговорена низка питань, зокрема, ситуація на фронті та виробництво військової техніки.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Президент України.
Питання війни
Перш за все, наголосив Зеленський, були обговорені актуальні воєнні питання — ситуація на фронті, просування уперед і оборона.
Доповідали:
- головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;
- командувач Сухопутних військ Олександр Сирський;
- командувач командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Крім того, на засіданні Ставки піднімалися питання захисту північного кордону та атомних станцій.
Виробництво і ремонт
Також військово-політичне керівництво України обговорило на засіданні Ставки питання нових пакетів військової допомоги і власне виробництво.
Йшлося, зокрема, про успіхи у виробництві безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, учора, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду. На ній, зокрема, лідер підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі та розповів про подальші плани України.