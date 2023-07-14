Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Була обговорена низка питань, зокрема, ситуація на фронті та виробництво військової техніки.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Президент України.

Читайте також:

Питання війни

Перш за все, наголосив Зеленський, були обговорені актуальні воєнні питання — ситуація на фронті, просування уперед і оборона.

Доповідали:

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;

командувач Сухопутних військ Олександр Сирський;

командувач командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Крім того, на засіданні Ставки піднімалися питання захисту північного кордону та атомних станцій.

Виробництво і ремонт

Також військово-політичне керівництво України обговорило на засіданні Ставки питання нових пакетів військової допомоги і власне виробництво.

Йшлося, зокрема, про успіхи у виробництві безпілотних літальних апаратів.

Зеленський про засідання Ставки 14 липня 2023 року

Нагадаємо, учора, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду. На ній, зокрема, лідер підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі та розповів про подальші плани України.