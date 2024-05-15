Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский сделал новое заявление по ситуации на фронте — вечернее обращение президента arrow

Зеленский сделал новое заявление по ситуации на фронте — вечернее обращение президента

15 мая 2024 19:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Ситуация на фронте и осуждение покушения на Фицо — вечернее обращение Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Глава государства принял доклады от военного руководства о ситуации на линии фронта и прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом и не только он рассказал в своем вечернем видеообращении.

Читайте также:

Вечернее обращение Зеленского

По словам главы государства, сегодня в течение всего дня были доклады о ситуации на фронте, особенно в Харьковской области.

"За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины — всем задействованным подразделениям — удалось частично стабилизировать ситуацию. Зашедшего в Харьковскую область оккупанта всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно — на каждом направлении нам должно быть чем ответить врагу", — сказал он.

Также, как добавил президент, в течение дня были доклады по внутренней ситуации по безопасности и ликвидации последствий российских ударов. Он подчеркнул, чтобы российская агрессия не пошла дальше Украины.

"Мир имеет силу, имеет оружие, имеет возможность принудить Россию к миру — к справедливому миру. И чтобы это удалось, сейчас нужно сделать абсолютно все, чтобы российские наступательные действия, российская попытка расширить войну не удалась", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отменил свои запланированные визиты в Португалию и Испанию из-за сложной ситуации на фронте. Впоследствии эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Владимир Зеленский
ВСУ
Словакия
Украина
Харьковская область
война в Украине
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников