Ситуация на фронте и осуждение покушения на Фицо — вечернее обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Глава государства принял доклады от военного руководства о ситуации на линии фронта и прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом и не только он рассказал в своем вечернем видеообращении.

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По словам главы государства, сегодня в течение всего дня были доклады о ситуации на фронте, особенно в Харьковской области.

"За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины — всем задействованным подразделениям — удалось частично стабилизировать ситуацию. Зашедшего в Харьковскую область оккупанта всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно — на каждом направлении нам должно быть чем ответить врагу", — сказал он.

Также, как добавил президент, в течение дня были доклады по внутренней ситуации по безопасности и ликвидации последствий российских ударов. Он подчеркнул, чтобы российская агрессия не пошла дальше Украины.

"Мир имеет силу, имеет оружие, имеет возможность принудить Россию к миру — к справедливому миру. И чтобы это удалось, сейчас нужно сделать абсолютно все, чтобы российские наступательные действия, российская попытка расширить войну не удалась", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отменил свои запланированные визиты в Португалию и Испанию из-за сложной ситуации на фронте. Впоследствии эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.