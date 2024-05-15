Ситуація на фронті та засудження замаху на Фіцо — вечірнє звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Глава держави прийняв доповіді від військового керівництва про ситуацію на лінії фронту та прокоментував замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це й не тільки він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

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За словами глави держави, сьогодні протягом усього дня були доповіді про ситуацію на фронті, особливо у Харківській області.

"За цей день нашим Силам оборони та безпеки України — усім задіяним підрозділам — вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно — на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", — сказав він.

Також, як додав президент, протягом дня були доповіді щодо внутрішньої ситуації з питань безпеки та ліквідації наслідків російських ударів. Він наголосив, щоб російська агресія не пішла далі України.

"Світ має силу, має зброю, має можливість примусити Росію до миру — до справедливого миру. І, щоб це вдалося, зараз потрібно зробити абсолютно все, щоб російські наступальні дії, російська спроба розширити війну не вдалася", — зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський скасував свої заплановані візити до Португалії та Іспанії через складну ситуацію на фронті. Згодом цю інформацію підтвердив його прессекретар Сергій Нікіфоров.